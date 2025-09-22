Enski Evrópumeistarinn bestur

Hannah Hampton, leikmaður Chelsea og enska landsliðsins, var í kvöld útnefnd besti markvörður heims í kvennaflokki á Ballon d'Or hátíðinni í París í kvöld.
Hampton átti stóran þátt í að England varði Evrópumeistaratitil sinn og átti einnig gott tímabil með Chelsea, sem varð enskur meistari.
Gianluigi Donnarumma var útnefndur bestur í karlaflokki. Hann varð Evrópumeistari með París SG og vann tvöfalt í heimalandinu sömuleiðis.
Eftir tímabilið var hann svo keyptur til Manchester City á Englandi.
