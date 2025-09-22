Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 19:49

Enski Evrópumeistarinn bestur

Hannah Hampton Gianluigi Donnarumma taka við verðlaununum í París í …
Hannah Hampton Gianluigi Donnarumma taka við verðlaununum í París í kvöld frá goðsögninni Gianluigi Buffon. AFP/Franck Fife

Hannah Hampton, leikmaður Chelsea og enska landsliðsins, var í kvöld útnefnd besti markvörður heims í kvennaflokki á Ballon d'Or hátíðinni í París í kvöld.

Hampton átti stóran þátt í að England varði Evrópumeistaratitil sinn og átti einnig gott tímabil með Chelsea, sem varð enskur meistari.

Gianluigi Donnarumma var útnefndur bestur í karlaflokki. Hann varð Evrópumeistari með París SG og vann tvöfalt í heimalandinu sömuleiðis.

Eftir tímabilið var hann svo keyptur til Manchester City á Englandi.

Tilnefningar í kvennaflokki:

  1. Ann-Katrin Berger – Gotham FC
  2. Cata Coll – Barcelona
  3. Hannah Hampton – Chelsea
  4. Chiamaka Nnadozie – Brighton
  5. Daphne van Domselaar

Tilnefningar í karlaflokki:

  1. Alisson Becker – Liverpool
  2. Yassine Bounou – Al Hilal
  3. Lucas Chevalier – París SG
  4. Thibaut Courtois – Real Madrid
  5. Gianluigi Donnarumma – Manchester City/París SG
  6. Emiliano Martínez – Aston Villa
  7. Jan Oblak – Atlético Madrid
  8. David Raya – Arsenal
  9. Matz Sels – Nottingham Forest
  10. Yann Sommer – Inter Mílanó
mbl.is
