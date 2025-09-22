Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 12:11

Evrópumeistararnir fjarri góðu gamni í kvöld

Ousmane Dembélé þykir líklegur til afreka í kvöld.
Ousmane Dembélé þykir líklegur til afreka í kvöld. AFP/Javier Soriano

Leikmenn karlaliðs París SG í fótbolta verða fjarri góðu gamni í kvöld þegar Ballon d'Or-verðlaunin verða afhent við hátíðlega athöfn í París í Frakklandi.

France Football stendur fyrir verðlaunaafhendingunni ár hvert en París SG heimsækir Marseille á útivelli í 5. umferð frönsku 1. deildarinnar í kvöld.

Til stóð að leikurinn færi fram í gær en honum var frestað og því skarast leikurinn á við verðlaunaafhendinguna.

París SG er ríkjandi Evrópumeistari og spá flestir því að leikmenn liðsins muni raka að sér verðlaunum á hófinu í kvöld.

Ousmane Dembélé, sem þykir einna líklegastur til þess að hreppa Gullknöttinn, er hins vegar að glíma við meiðsli og gæti því mætt á verðlaunaafhendingu í kvöld ef hann fær leyfi frá félaginu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Þýskar þotur á loft: Öryggisráðið heldur neyðarfund Viðreisn vont en VG verst ESB leggur til sögulegar þvinganir Olíustöðin verði til 2050
Fleira áhugavert
Harður árekstur á Reykjanesbraut: Ók á kyrrstæðan bíl Viðreisn vont en VG verst Eldur í íbúð í Breiðholti Lögregla ætlar að hefja notkun á löggæsludrónum