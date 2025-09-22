Evrópumeistararnir fjarri góðu gamni í kvöld

Leikmenn karlaliðs París SG í fótbolta verða fjarri góðu gamni í kvöld þegar Ballon d'Or-verðlaunin verða afhent við hátíðlega athöfn í París í Frakklandi.
France Football stendur fyrir verðlaunaafhendingunni ár hvert en París SG heimsækir Marseille á útivelli í 5. umferð frönsku 1. deildarinnar í kvöld.
Til stóð að leikurinn færi fram í gær en honum var frestað og því skarast leikurinn á við verðlaunaafhendinguna.
París SG er ríkjandi Evrópumeistari og spá flestir því að leikmenn liðsins muni raka að sér verðlaunum á hófinu í kvöld.
Ousmane Dembélé, sem þykir einna líklegastur til þess að hreppa Gullknöttinn, er hins vegar að glíma við meiðsli og gæti því mætt á verðlaunaafhendingu í kvöld ef hann fær leyfi frá félaginu.