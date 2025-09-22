Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 20:52

Fyrsti Gullbolti Frakkans

Ousmane Dembélé með fyrsta Gullboltann sinn.
Ousmane Dembélé með fyrsta Gullboltann sinn. AFP/Franck Fife

Franski kantmaðurinn Ousmane Dembélé, leikmaður París SG og landsliðs þjóðar sinnar, var útnefndur besti knattspyrnumaður heims á Ballon d'Or hátíðinni í París í kvöld.

Dembélé, sem er 28 ára, átti stóran þátt í að Parísarliðið varð Evrópumeistari, Frakklandsmeistari og franskur bikarmeistari á síðustu leiktíð.

Hann skoraði 21 mark í 29 deildaleikjum, átta mörk í 15 leikjum í Meistaradeildinni og þrjú mörk í fjórum bikarleikjum. Í 53 leikjum í öllum keppnum gerði hann 35 mörk.

Lamine Yamal, 18 ára leikmaður Barcelona, varð í öðru sæti. Yamal var útnefndur besti ungi leikmaður heims fyrr í kvöld.

Vitinha, liðsfélagi Dembélés hjá Parísarliðinu, varð í þriðja sæti og Mo Salah hjá Liverpool í því fjórða.

Tíu efstu í karlaflokki:

  1. Ousmane Dembélé – París SG
  2. Lamine Yamal – Barcelona
  3. Vitinha – París SG
  4. Mohamed Salah – Liverpool
  5. Raphinha – Barcelona
  6. Achraf Hakimi – París SG
  7. Kylian Mbappé – Real Madrid
  8. Cole Palmer – Chelsea
  9. Gianluigi Donnarumma – París SG/Manchester City
  10. Nuno Mendes – París SG
