Fyrsti Gullbolti Frakkans

Franski kantmaðurinn Ousmane Dembélé, leikmaður París SG og landsliðs þjóðar sinnar, var útnefndur besti knattspyrnumaður heims á Ballon d'Or hátíðinni í París í kvöld.
Dembélé, sem er 28 ára, átti stóran þátt í að Parísarliðið varð Evrópumeistari, Frakklandsmeistari og franskur bikarmeistari á síðustu leiktíð.
Hann skoraði 21 mark í 29 deildaleikjum, átta mörk í 15 leikjum í Meistaradeildinni og þrjú mörk í fjórum bikarleikjum. Í 53 leikjum í öllum keppnum gerði hann 35 mörk.
Lamine Yamal, 18 ára leikmaður Barcelona, varð í öðru sæti. Yamal var útnefndur besti ungi leikmaður heims fyrr í kvöld.
Vitinha, liðsfélagi Dembélés hjá Parísarliðinu, varð í þriðja sæti og Mo Salah hjá Liverpool í því fjórða.
Tíu efstu í karlaflokki: