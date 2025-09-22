Logi Tómasson hefur farið vel af stað með Samsunspor í efstu deild Tyrklands í fótbolta og byrjað alla fimm deildarleiki liðsins á tímabilinu. Logi, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við tyrkneska félagið í júlí í sumar frá Strömsgodset í Noregi þar sem hann hafði leikið frá árinu 2023.
Hann er uppalinn hjá Víkingi úr Reykjavík og hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu og fjórum sinnum bikarmeistari. Þá á hann að baki 10 A-landsleiki fyrir Ísland en hann lék sinn fyrsta landsleik gegn Sádi-Arabíu í vináttulandsleik í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nóvember árið 2022.
„Þessir fyrstu þrír mánuðir hérna í Tyrklandi hafa verið mjög skemmtilegir og þetta eru klárlega mikil viðbrigði frá því sem maður er vanur,“ sagði Logi í samtali við Morgunblaðið.
Daðrar við tónlistina
Logi er ekki bara fótboltamaður því hann gengur undir tónlistarnafninu Luigi og er einn mest spilaði íslenski tónlistarmaðurinn á tónlistarveitunni Spotify en hvernig gengur honum að semja tónlist samhliða fótboltanum í dag?
„Það er rólegt í tónlistinni þessa dagana. Ég er samt alltaf að semja eitthvað inn á milli og þegar tími gefst til. Öll mín einbeiting er samt á fótboltanum núna en ég held að ég muni alltaf daðra eitthvað við tónlistina, sama hvar ég verð og hvað ég verð að gera.
Spurningin er frekar hversu mikið ég næ að sinna henni. Mér finnst gaman að semja tónlist og hún hjálpar mér líka að hugsa um eitthvað annað en fótbolta. Það er gott að geta aðeins kúplað sig út úr fótboltanum inn á milli og tónlistin er mín leið til þess.“
Viðtalið við Loga í heild sinni má sjá á íþróttasíðum Morgunblaðsins sem kom út þann 18. september eða með því að smella hér.