Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 15:44

Í fýlu og skrópa annað árið í röð

Jude Bellingham verður ekki viðstaddur verðlaunaafendinguna í kvöld.
Jude Bellingham verður ekki viðstaddur verðlaunaafendinguna í kvöld. AFP/Oscar Del Pozo

Vinicius Junior, Kylian Mbappé og Jude Bellingham, leikmenn Real Madrid, verða ekki viðstaddir þegar Ballon d'Or-verðlaunin virtu verða veitt í París í kvöld.

Forráðamenn spænska félagsins eru enn í fýlu út í skipuleggjendur verðlaunanna eftir að Spánverjinn Rodri vann fyrir ári síðan í staðinn fyrir Vinicius.

RMC í Frakklandi greinir frá en Bellingham, Mbappé og Vinicius eru allir tilnefndir til verðlaunanna í kvöld.

Ekki hjálpar að Real á útileik við Levante annað kvöld í spænsku 1. deildinni og mun þríeykið væntanlega spila leikinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Syrgir son sinn: Stofnanir og kerfi hjálpa ekkert Átti að koma í veg fyrir símtöl í Vinnueftirlitið Viðreisn vont en VG verst Borgin breytir hlöðu fyrir um 100 milljónir
Fleira áhugavert
Þýskar þotur á loft: Öryggisráðið heldur neyðarfund Harður árekstur á Reykjanesbraut: Ók á kyrrstæðan bíl Óvíst hver á að greiða sex milljarða Viðreisn vont en VG verst