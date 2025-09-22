Í fýlu og skrópa annað árið í röð

Vinicius Junior, Kylian Mbappé og Jude Bellingham, leikmenn Real Madrid, verða ekki viðstaddir þegar Ballon d'Or-verðlaunin virtu verða veitt í París í kvöld.
Forráðamenn spænska félagsins eru enn í fýlu út í skipuleggjendur verðlaunanna eftir að Spánverjinn Rodri vann fyrir ári síðan í staðinn fyrir Vinicius.
RMC í Frakklandi greinir frá en Bellingham, Mbappé og Vinicius eru allir tilnefndir til verðlaunanna í kvöld.
Ekki hjálpar að Real á útileik við Levante annað kvöld í spænsku 1. deildinni og mun þríeykið væntanlega spila leikinn.