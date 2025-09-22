Landsliðsmaðurinn samdi í Grikklandi

Hörður Björgvin Magnússon, landsliðsmaður í fótbolta, samdi í dag við gríska félagið Levadiakos.
Samningur Harðar við Panathinaikos í Grikklandi rann út eftir síðustu leiktíð og kemur varnarmaðurinn til félagsins á frjálsri sölu.
Liðið er í sjötta sæti grísku úrvalsdeildarinnar með sjö stig eftir fjóra leiki en það endaði í tíunda sæti af fjórtán liðum á síðustu leiktíð.
Hörður, sem er 32 ára og hefur spilað 50 landsleiki, hefur leikið erlendis frá árinu 2011, með Juventus, Spezia, Cesena, Bristol City, CSKA Moskvu og Panathinaikos.
Hann hefur nánast ekkert spilað frá haustinu 2023 þegar hann sleit krossband í hné og missti nær alveg af tveimur síðustu tímabilum hjá Panathinaikos.
Hörður lék sinn fyrsta landsleik í tæp tvö ár í júní þegar hann var í íslenska liðinu sem sigraði Skota 3:1 í vináttulandsleik í Glasgow.