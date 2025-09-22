Nýr framherji Arsenal verðlaunaður

Svíinn Viktor Gyökeres var í kvöld útnefndur besti sóknarmaður heims á Ballon d'or hátíðinni í París.
Gyökeres skoraði 54 mörk í 52 leikjum með portúgalska liðinu Sporting á síðustu leiktíð, áður en hann var keyptur til Arsenal á Englandi í sumarglugganum.
Hin pólska Ewa Pajor var útnefnd besti framherjinn í kvennaflokki en hún hefur skorað 25 mörk í 28 deildarleikjum með Barcelona síðan hún kom til félagsins frá Wolfsburg á síðasta ári.
Þá er hún potturinn og pannan í pólska landsliðinu, þar sem hún hefur skorað 69 mörk í 104 leikjum.