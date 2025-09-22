Rashford refsað hjá Barcelona

Enski knattspyrnumaðurinn Marcus Rashford byrjaði á varamannabekknum hjá Barcelona er liðið sigraði Getafe, 3:0, í spænsku 1. deildinni í fótbolta í gærkvöldi.
Rashford átti stórleik fyrir Barcelona í sigrinum á Newcastle í Meistaradeildinni en byrjaði þrátt fyrir það á bekknum í gær.
The Athletic greinir frá að Rashford hafi komið tveimur mínútum of seint á fund Barcelona-liðsins og ákvað Hansi Flick knattspyrnustjóri liðsins að refsa honum með sæti á bekknum.
Rashford er að láni hjá Barcelona frá Manchester United og hefur byrjað vel hjá spænska stórliðinu, ef frá er talið óstundvísin.
Hann lék seinni hálfleikinn í gær og lagði upp mark á Dani Olmo á 62. mínútu.