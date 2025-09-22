Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 16:30

Rashford refsað hjá Barcelona

Marcus Rashford í leiknum í gær.
Marcus Rashford í leiknum í gær. AFP/Manaure Quintero

Enski knattspyrnumaðurinn Marcus Rashford byrjaði á varamannabekknum hjá Barcelona er liðið sigraði Getafe, 3:0, í spænsku 1. deildinni í fótbolta í gærkvöldi.

Rashford átti stórleik fyrir Barcelona í sigrinum á Newcastle í Meistaradeildinni en byrjaði þrátt fyrir það á bekknum í gær.

The Athletic greinir frá að Rashford hafi komið tveimur mínútum of seint á fund Barcelona-liðsins og ákvað Hansi Flick knattspyrnustjóri liðsins að refsa honum með sæti á bekknum.

Rashford er að láni hjá Barcelona frá Manchester United og hefur byrjað vel hjá spænska stórliðinu, ef frá er talið óstundvísin.

Hann lék seinni hálfleikinn í gær og lagði upp mark á Dani Olmo á 62. mínútu. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Inga Sæland sá ljósið og hefur nú skipt um skoðun Tillaga Jóns um nýtt nafn Viðreisnar felld Erfitt að segja Sádum og Norðmönnum að hætta að dæla Hægt að dæla olíu eftir sex til tíu ár
Fleira áhugavert
Átti að koma í veg fyrir símtöl í Vinnueftirlitið Ekkja Charlie Kirk fyrirgefur byssumanninum ESB leggur til sögulegar þvinganir Inga Sæland sá ljósið og hefur nú skipt um skoðun