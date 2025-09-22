Íþróttir | Fótbolti | mbl | 22.9.2025 | 8:21

Styttist í nýjan og rándýran Nývang

Það styttist í að endurbótum á nýjum Nývangi ljúki.
Það styttist í að endurbótum á nýjum Nývangi ljúki. AFP/Joseph Lago

Spænska knattspyrnufélagið Barcelona hefur deilt áður óséðum myndum af endurbætum á leikvangi sínum Nývangi.

Völlurinn fær talsverða andlitslyftingu en það kostar skildinginn, en kostnaður er talinn nema um 1,5 milljörðum evra eða tæplega 215 milljörðum íslenskra króna.

Barcelona deildi myndbandi á X-aðgangi sínum í gær. 

Framkvæmdir hafa verið á eftir áætlun, en búið er að ljúka við ýmislegt, til að mynda búningsklefa, varamannabekki og rými fyrir útvalda gesti. Það styttist í að Börsungar geti spilað aftur á Nývangi.

Varavöllur Barcelona er Estadio Johan Cruyff. Völlurinn, sem er heimavöllur kvennaliðs Barcelona, varaliðsins sem og yngri liða félagsins, tekur aðeins 6.000 manns í sæti.

Þó á enn ýmislegt eftir að gera til að ljúka framkvæmdunum og óvíst er hvenær þeim ljúki.

mbl.is
