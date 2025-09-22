Styttist í nýjan og rándýran Nývang

Spænska knattspyrnufélagið Barcelona hefur deilt áður óséðum myndum af endurbætum á leikvangi sínum Nývangi.
Völlurinn fær talsverða andlitslyftingu en það kostar skildinginn, en kostnaður er talinn nema um 1,5 milljörðum evra eða tæplega 215 milljörðum íslenskra króna.
Barcelona deildi myndbandi á X-aðgangi sínum í gær.
Casa nostra, més a prop. SPOTIFY CAMP NOU 💙❤️ pic.twitter.com/WFTrTwk1I1— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 21, 2025
Framkvæmdir hafa verið á eftir áætlun, en búið er að ljúka við ýmislegt, til að mynda búningsklefa, varamannabekki og rými fyrir útvalda gesti. Það styttist í að Börsungar geti spilað aftur á Nývangi.
Varavöllur Barcelona er Estadio Johan Cruyff. Völlurinn, sem er heimavöllur kvennaliðs Barcelona, varaliðsins sem og yngri liða félagsins, tekur aðeins 6.000 manns í sæti.
Þó á enn ýmislegt eftir að gera til að ljúka framkvæmdunum og óvíst er hvenær þeim ljúki.