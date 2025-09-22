Yfirmaður knattspyrnumála þarf lögreglufylgd

Håkan Mild, yfirmaður knattspyrnumála hjá sænska úrvalsdeildarfélaginu Gautaborg, þarf lögregufylgd þessa dagana.
Það er TV4 sem greinir frá þessu en stuðningsmenn Gautaborgar eru allt annað en sáttir með Svíann og hvernig hann hefur stýrt félaginu á undanförnum mánuðum.
Einn stuðningsmaður var handtekinn í sumar fyrir að hóta honum og þá hefur honum borist fjölmargar líflátshótanir á undanförnum vikum.
Stuðningsmenn félagsins neituðu meðal annars að mæta á leik liðsins gegn Brommapojkarna um helgina til þess að mótmæla veru Mild hjá félaginu.
Forráðamenn Gautaborgar ákváðu því að láta lögregluna annast öryggi Milds en enn sem komið er hefur félagið ekki lagt fram kæru vegna líflátshótananna að því er fram kemur í frétt TV4.
Gautaborg er sem stendur í fimmta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar með 41 stig eftir 24 leiki, 16 stigum minna en topplið Mjällby, en Kolbeinn Þórðarson er samningsbundinn Gautaborg.