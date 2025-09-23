Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 23.9.2025 | 13:15

Aðeins fjórði sem heitir ekki Ronaldo eða Messi

Ousmane Dembélé tárvotur eftir sigurinn í gær.
Ousmane Dembélé tárvotur eftir sigurinn í gær. AFP/Franck Fife
Bjarni Helgason
Morgunblaðið

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

Ousmane Dembélé hlaut Ballon d‘Or-verðlaunin eftirsóttu í gær, besti leikmaður heims í karlaflokki.

Dembélé átti magnað tímabil en hann lék 53 leiki á árinu í öllum keppnum, skoraði 35 mörk og lagði upp önnur 16 til viðbótar.

Hann varð Frakklandsmeistari, franskur bikarmeistari og Evrópumeistari með félagsliði sínu París SG.

Hann er aðeins fjórði leikmaðurinn til þess að hljóta nafnbótina í karlaflokki frá árinu 2008 sem heitir ekki Cristiano Ronaldo eða Lionel Messi.

Luka Modric hreppti verðlaunin árið 2018, Karim Benzema hlaut þau árið 2022 og Rodri hlaut nafnbótina besti leikmaður heims árið 2024.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Ekki hægt að bjóða börnum upp á að fá enga kennslu „Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“ „Rússar eiga ekki að velkjast í vafa“ Sagðist loksins hafa áhyggjur af skólakerfinu
Fleira áhugavert
Á slysadeild eftir árás sex grímuklæddra manna Varpa ljósi á kerfisbundnar pyntingar Rússa „Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“ Þrjú brot Rússa í norskri lofthelgi