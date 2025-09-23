Fullkomin byrjun hjá Alonso í Madríd

Real Madrid vann öruggan útisigur á Levante, 4:1, í spænsku 1. deildinni í fótbolta í kvöld.
Kylian Mbappé skoraði tvö mörk fyrir Real og þeir Vinícius Júnior og Franco Mastantuono sitt markið hvor. Etta Eyong skoraði mark Levante.
Madrídarliðið hefur byrjað tímabilið fullkomlega en liðið er á toppnum með fullt hús stiga eftir sex leiki.
Barcelona er í öðru sæti með 13 stig og leik til góða og Villarreal í þriðja sæti, einnig með 13 stig.
Xabi Alonso tók við Real Madrid eftir síðasta tímabil og hann byrjar vel sem stjóri liðsins, en hann lék einnig með Real á leikmannaferlinum.