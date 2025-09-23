Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.9.2025 | 21:39

Fullkomin byrjun hjá Alonso í Madríd

Kylian Mbappé skoraði tvö. AFP/Jose Jordan

Real Madrid vann öruggan útisigur á Levante, 4:1, í spænsku 1. deildinni í fótbolta í kvöld.

Kylian Mbappé skoraði tvö mörk fyrir Real og þeir Vinícius Júnior og Franco Mastantuono sitt markið hvor. Etta Eyong skoraði mark Levante.

Madrídarliðið hefur byrjað tímabilið fullkomlega en liðið er á toppnum með fullt hús stiga eftir sex leiki.

Barcelona er í öðru sæti með 13 stig og leik til góða og Villarreal í þriðja sæti, einnig með 13 stig.

Xabi Alonso tók við Real Madrid eftir síðasta tímabil og hann byrjar vel sem stjóri liðsins, en hann lék einnig með Real á leikmannaferlinum. 

