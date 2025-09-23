Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.9.2025 | 19:05

Glódís fagnaði í Íslendingaslagnum

Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir eru vanari því að …
Glódís Perla Viggósdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir eru vanari því að vera samherjar. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir og samherjar hennar hjá Bayern München unnu öruggan heimasigur á Freiburg, 4:0, í efstu deild þýska fótboltans í kvöld.

Vanessa Gilles, Lena oberdorf, Lea Schüller og Klara Bühl skoruðu mörk Bayern.

Glódís lék fyrstu 74 mínúturnar. Ingibjörg Sigurðardóttir, félagi hennar í vörninni hjá íslenska landsliðinu, lék allan leikinn með Freiburg.

Bayern er á toppnum með tíu stig eftir fjóra leiki. Freburg er í fjórða með sjö stig en tapið var það fyrsta hjá liðinu á tímabilinu.

