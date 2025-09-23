Glódís fagnaði í Íslendingaslagnum

Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir og samherjar hennar hjá Bayern München unnu öruggan heimasigur á Freiburg, 4:0, í efstu deild þýska fótboltans í kvöld.
Vanessa Gilles, Lena oberdorf, Lea Schüller og Klara Bühl skoruðu mörk Bayern.
Glódís lék fyrstu 74 mínúturnar. Ingibjörg Sigurðardóttir, félagi hennar í vörninni hjá íslenska landsliðinu, lék allan leikinn með Freiburg.
Bayern er á toppnum með tíu stig eftir fjóra leiki. Freburg er í fjórða með sjö stig en tapið var það fyrsta hjá liðinu á tímabilinu.