Hraunaði yfir eigin liðsfélaga: „Gæti ælt“

Reynsluboltinn Thomas Delaney var allt annað en sáttur við karakterinn í sínu liði FC Köbenhavn eftir að liðið missti niður tveggja marka forystu í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta um helgina.
FC Köbenhavn gerði jafntefli við Silkeborg, 3:3, á Parken í Kaupmannahöfn en liðið var 3:1-yfir á tímabili en missti forystuna niður.
Kaupmannahafnarliðið er aðeins með fimm sigra og 17 stig eftir níu leiki og var Delaney, sem er þaulreyndur danskur landsliðsmaður, ekki sáttur við hrokann í sínu liði.
„Ég gæti ælt yfir þessum hroka sem við spiluðum með. Við misstum þennan leik niður vegna þess. Að trúa að þú þurfir ekki að spila vel né saman til að vinna því við erum í Meistaradeildinni er einfaldlega asnalegt,“ sagði harðorður Delaney í samtali við TV2.
FC Köbenhavn komst í Meistaradeildina fyrr í sumar og gerði jafntefli við þýska stórliðið Bayer Leverkusen, 2:2, í fyrstu umferð.
Delaney, sem á að baki 81 landsleik fyrir Danmörku, hefur leikið með liðum eins og Werder Bremen og Dortmund í Þýskalandi og Sevilla á Spáni á sínum ferli.