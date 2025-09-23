Íþróttir | Fótbolti | mbl | 23.9.2025 | 22:40

Knattspyrnumaður í tíu ára fangelsi

Knattspyrnumaðurinn á leiki í efstu deild Svíþjóðar og yngri landsliðin.
Sænskur knattspyrnumaður var í dag dæmdur í tíu ára fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl. Sportbladet greinir frá en leikmaðurinn hefur ekki verið nafngreindur í sænskum miðlum.

Þar er tekið fram að leikmaðurinn hafi leikið með Sirius í sænsku úrvalsdeildinni, hafi spilað fyrsta leikinn í efstu deild sem táningur og á leiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar.

Hann hefur áður komist í kast við lögin fyrir amfetamínsölu og tilraun til að selja þýfi. Samkvæmt Sportbladet hefur leikmaðurinn glímt við veðmálafíkn sem kom honum í erfiða fjárhagsstöðu.

