Knattspyrnumaður í tíu ára fangelsi

Sænskur knattspyrnumaður var í dag dæmdur í tíu ára fangelsi fyrir eiturlyfjasmygl. Sportbladet greinir frá en leikmaðurinn hefur ekki verið nafngreindur í sænskum miðlum.
Þar er tekið fram að leikmaðurinn hafi leikið með Sirius í sænsku úrvalsdeildinni, hafi spilað fyrsta leikinn í efstu deild sem táningur og á leiki fyrir yngri landslið Svíþjóðar.
Hann hefur áður komist í kast við lögin fyrir amfetamínsölu og tilraun til að selja þýfi. Samkvæmt Sportbladet hefur leikmaðurinn glímt við veðmálafíkn sem kom honum í erfiða fjárhagsstöðu.