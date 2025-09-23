Logi ákvað að einblína á smáatriðin

Logi Tómasson hefur farið vel af stað með Samsunspor í efstu deild Tyrklands í fótbolta og byrjað alla fimm deildarleiki liðsins á tímabilinu. Logi, sem er 25 ára gamall, gekk til liðs við tyrkneska félagið í júlí í sumar frá Strömsgodset í Noregi þar sem hann hafði leikið frá árinu 2023.
Hann er uppalinn hjá Víkingi úr Reykjavík og hefur tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu og fjórum sinnum bikarmeistari. Þá á hann að baki 10 A-landsleiki fyrir Ísland en hann lék sinn fyrsta landsleik gegn Sádi-Arabíu í vináttulandsleik í Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nóvember árið 2022.
„Þessir fyrstu þrír mánuðir hérna í Tyrklandi hafa verið mjög skemmtilegir og þetta eru klárlega mikil viðbrigði frá því sem maður er vanur,“ sagði Logi í samtali við Morgunblaðið.
Árið 2020 gekk Logi til liðs við FH á láni frá Víkingum þar sem hann fékk fá tækifæri í Fossvoginum en átti sér stað einhver hugarfarsbreyting hjá honum eftir tímabilið 2020?
„Já það mætti alveg segja það. Ég tók ákvörðun eftir þetta tímabil að setja allt púður í fótboltann. Ég fór að pæla meira í smáatriðunum og þá meina ég smátriðunum. Ég fór að hugsa betur um mataræðið og ég fór líka að æfa betur en ég hafði gert.
Ég setti mér strax markmið um það að ég ætlaði mér að komast út í atvinnumennsku og ég náði því á endanum. Þetta voru allt meira og minna litlir hlutir sem ég bætti inn í daglegu rútínuna mína og þeir áttu stóran þátt í því að ég fór til Noregs og er núna kominn til Tyrklands.“
