mbl | 23.9.2025 | 13:37

Simeone kærður af UEFA

Diego Simeone er vísað af velli síðastliðið miðvikudagskvöld.
Diego Simeone er vísað af velli síðastliðið miðvikudagskvöld. AFP/Oli Scarff

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur kært Diego Simeone knattspyrnustjóra Atlético Madríd vegna hegðunar hans í 3:2-tapi fyrir Liverpool í Meistaradeildinni á Anfield í síðustu viku.

Simeone lenti saman við stuðningsmenn Liverpool eftir að fyrirliðinn Virgil van Dijk skoraði dramatískt sigurmark og ætlaði sérstaklega að hjóla í einn stuðningsmann en gæslumenn héldu aftur af honum.

Fékk Simeone rautt spjald fyrir vikið og samkvæmt The Times er þess vænst að UEFA úrskurði hann í eins leiks bann.

UEFA hefur einnig til skoðunar hvort David Lagos, næringarfræðingur Atlético, hafi gerst sekur um að hrækja á stuðningsmanninn sem Simeone lét fara í taugarnar á sér.

Loks kærði UEFA Liverpool vegna þess að stuðningsmönnum liðsins er gefið að sök að hafa hent hlutum inn á völlinn á meðan leiknum gegn Atlético stóð.

mbl.is
