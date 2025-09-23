Simeone kærður af UEFA

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur kært Diego Simeone knattspyrnustjóra Atlético Madríd vegna hegðunar hans í 3:2-tapi fyrir Liverpool í Meistaradeildinni á Anfield í síðustu viku.
Simeone lenti saman við stuðningsmenn Liverpool eftir að fyrirliðinn Virgil van Dijk skoraði dramatískt sigurmark og ætlaði sérstaklega að hjóla í einn stuðningsmann en gæslumenn héldu aftur af honum.
Fékk Simeone rautt spjald fyrir vikið og samkvæmt The Times er þess vænst að UEFA úrskurði hann í eins leiks bann.
UEFA hefur einnig til skoðunar hvort David Lagos, næringarfræðingur Atlético, hafi gerst sekur um að hrækja á stuðningsmanninn sem Simeone lét fara í taugarnar á sér.
Loks kærði UEFA Liverpool vegna þess að stuðningsmönnum liðsins er gefið að sök að hafa hent hlutum inn á völlinn á meðan leiknum gegn Atlético stóð.