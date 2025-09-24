64 lið á HM 2030?

Knattspyrnusamband Suður-Ameríku, Conmebol, hefur lagt til að HM 2030 muni innihalda 64 lið í fyrsta sinn.
HM 2026 í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada mun í fyrsta sinn innihalda 48 lið en þau voru 32 á HM 2022 í Katar og höfðu verið frá árinu 1998.
Forsetar Úrúgvæ og Paragvæ, forseti Conmebol og forsetar knattspyrnusambanda Argentínu, Úrúgvæ og Paragvæ hittu Gianni Infantino, forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA, á skrifstofum sambandsins í Trump-turninum í New York í gær til þess að ræða um möguleikann á því að fjölga liðum í 64.
Heimsmeistaramótið fagnar 100 ára afmæli árið 2030 og fer fram á Spáni, Portúgal og Marokkó eftir að fyrstu þrír leikirnir fara fram í Úrúgvæ, Argentínu og Paragvæ.
The Guardian greinir frá því að líkurnar á því að liðunum yrði fjölgað í 64 séu mjög litlar þar sem flest Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, og Knattspyrnusamband Norður- og Mið-Ameríku, Concacaf, séu andsnúin hugmyndinni.
Breski miðillinn ræddi við heimildamann hjá FIFA sem sagði að tilfinningin innan sambandsins væri sú að flestum, ekki bara evrópsku þjóðunum, þætti það ekki raunhæft að fjölga liðunum í 64.