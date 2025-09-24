Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.9.2025 | 21:15

Antony bjargvætturinn gegn Forest

Brasilíumennirnir Morato hjá Nottingham Forest og Antony hjá Real Betis í baráttu í kvöld. AFP/Cristina Quicler

Spænska liðið Real Betis og Nottingham Forest skildu jöfn, 2:2, á heimavelli fyrrnefnda liðsins í 1. umferðinni í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld.

Cédric Bakambu kom Betis yfir á 15. mínútu en aðeins átta mínútum síðar var Igor Jesus búinn að skora tvisvar fyrir Forest og breyta stöðunni í 2:1.

Þannig var hún fram að 85. mínútu en þá jafnaði Antony, fyrrverandi leikmaður Manchester United, og þar við sat.

Sænska Íslendingaliðið Malmö mátti þola tap á heimavelli gegn Ludogorets frá Búlgaríu, 2:1. Daníel Tristan Guðjohnsen lék allan leikinn með Malmö en Arnór Sigurðsson er frá vegna meiðsla.

Önnur úrslit:

Dinamo Zagreb 3:1 Fenerbahce
Braga 1:0 Feyenoord
Rauða stjarnan 1:1 Celtic
Freiburg 2:1 Basel
Nice 1:2 Roma

