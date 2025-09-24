Fyrirgaf samherja fyrir litla íslenskukunnáttu

Katla Tryggvadóttir, landsliðskona í fótbolta, samdi við ítalska félagið Fiorentina til sumarsins 2028 í síðasta mánuði. Hún kom til félagsins frá Kristianstad í Svíþjóð þar sem hún var í hálft annað ár.
Miðjukonan er spennt fyrir komandi tímum í nýju landi í menningarborginni Flórens.
„Þetta hefur verið gaman hingað til. Það er rosalega margt nýtt sem tekur tíma að venjast en þetta er ótrúlega flott félag og frábærir liðsfélagar. Ég er virkilega spennt að vinna með liðinu og hjálpa því,“ sagði Katla í samtali við Morgunblaðið.
Katla hefur komið við sögu í einum mótsleik hjá Fiorentina er liðið vann 2:0-heimasigur á Como í ítalska bikarnum en þá lék hún fyrstu 60 mínúturnar.
