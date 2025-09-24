Íþróttir | Fótbolti | Morgunblaðið | 24.9.2025 | 9:05

Fyrirgaf samherja fyrir litla íslenskukunnáttu

Katla Tryggvadóttir við æfingar hjá sínu nýja félagsliði Fiorentina en …
Katla Tryggvadóttir við æfingar hjá sínu nýja félagsliði Fiorentina en hún kom til félagsins frá Kristianstad. Ljósmynd/Fiorentina
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Katla Tryggvadóttir, landsliðskona í fótbolta, samdi við ítalska félagið Fiorentina til sumarsins 2028 í síðasta mánuði. Hún kom til félagsins frá Kristianstad í Svíþjóð þar sem hún var í hálft annað ár.

Miðjukonan er spennt fyrir komandi tímum í nýju landi í menningarborginni Flórens.

„Þetta hefur verið gaman hingað til. Það er rosalega margt nýtt sem tekur tíma að venjast en þetta er ótrúlega flott félag og frábærir liðsfélagar. Ég er virkilega spennt að vinna með liðinu og hjálpa því,“ sagði Katla í samtali við Morgunblaðið.

Katla hefur komið við sögu í einum mótsleik hjá Fiorentina er liðið vann 2:0-heimasigur á Como í ítalska bikarnum en þá lék hún fyrstu 60 mínúturnar.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
Þrjú ungmenni handtekin í Ósló: Fékk 370 þúsund Gómaðir með stolin íslensk lundaegg Skólameistarar mótmæla fyrirhuguðum breytingum Myndskeið: Eldur kviknaði á Ásbrú
Fleira áhugavert
Fluginu aflýst af öryggisástæðum „Skýr áminning um hvaða tímum við lifum á“ Bjarni var á gangi tveimur götum frá sprengingunni Skólameistarar mótmæla fyrirhuguðum breytingum