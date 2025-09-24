Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.9.2025 | 19:00

Sveinn skoraði í ótrúlegum leik

Sveinn Aron Guðjohnsen skoraði.
Sarpsborg úr úrvalsdeildinni tryggði sér sæti í 4. umferð norsku bikarkeppninnar í fótbolta með sigri á Kjelsås úr C-deildinni í ótrúlegum leik í 3. umferðinni í kvöld.

Staðan eftir venjulegan leiktíma var 4:4 en Kjelsås skoraði tvö mörk í uppbótartíma. Liðin skoruðu sitt markið hvort í framlengingu og réðust úrslitin því í vítakeppni þar sem Sarpsborg vann 6:5.

Sveinn Aron Guðjohnsen lék allan leikinn með Sarpsborg og skoraði annað mark leiksins á 23. mínútu.

Davíð Snær Jóhannsson og Ólafur Guðmundsson léku allan leikinn fyrir Aalesund og Davíð skoraði í 3:1-útisigri á Lysekloster. Aalesund leikur í B-deildinni og Lysekloster í C-deildinni.

Hilmir Rafn Mikaelsson var allan tímann á bekknum hjá Viking sem vann Eik Tønsberg, 2:0.

Fresta varð leik HamKam og Levanger á heimavelli síðarnefnda liðsins vegna bilaðra flóðljósa. Viðar Ari Jónsson er leikmaður HamKam.

