Þjálfarinn aftur kominn í vandræði

Knattspyrnustjórinn Russell Martin er aftur kominn í mikil vandræði en hann fær aðeins fjóra leiki til að bjarga starfi sínu hjá skoska stórliðinu Rangers.
Rangers hefur byrjað tímabilið afleitlega í skosku úrvalsdeildinni en eftir aðeins fimm leiki í úrvalsdeildinni er liðið enn án sigurs og er um verstu byrjun Rangers að ræða í deildinni síðan árið 1978.
Rangers er í ellefta og næstneðsta sæti af tólf liðum eftir að hafa tapað 2:0 á heimavelli fyrir Tómasi Bent Magnússyni og félögum í Hearts um helgina.
Er liðið aðeins búið að vinna sér inn fjögur stig í leikjunum fimm.
Samkvæmt Football Insider fær Martin nú aðeins fjóra leiki til að bjarga starfi sínu. Gegn Genk og Strum Graz í Evrópudeildinni og Livingston og Falkirk heima fyrir.
Martin var rekinn á síðasta tímabili sem stjóri Southampton en honum gekk afleitlega með liðið í ensku úrvalsdeildinni eftir að hafa komið því upp í fyrravor.