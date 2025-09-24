Íþróttir | Fótbolti | mbl | 24.9.2025 | 14:13

Þjálfarinn aftur kominn í vandræði

Russell Martin.
Russell Martin. AFP/Justin Tallis

Knattspyrnustjórinn Russell Martin er aftur kominn í mikil vandræði en hann fær aðeins fjóra leiki til að bjarga starfi sínu hjá skoska stórliðinu Rangers. 

Rangers hefur byrjað tímabilið afleitlega í skosku úrvalsdeildinni en eftir aðeins fimm leiki í úrvalsdeildinni er liðið enn án sigurs og er um verstu byrjun Rangers að ræða í deildinni síðan árið 1978. 

Rangers er í ellefta og næstneðsta sæti af tólf liðum eftir að hafa tapað 2:0 á heimavelli fyrir Tómasi Bent Magnússyni og félögum í Hearts um helgina.

Er liðið aðeins búið að vinna sér inn fjögur stig í leikjunum fimm.

Versta byrjunin í 47 ár
Tveir í Evrópudeildinni

Samkvæmt Football Insider fær Martin nú aðeins fjóra leiki til að bjarga starfi sínu. Gegn Genk og Strum Graz í Evrópudeildinni og Livingston og Falkirk heima fyrir.

Martin var rekinn á síðasta tímabili sem stjóri Southampton en honum gekk afleitlega með liðið í ensku úrvalsdeildinni eftir að hafa komið því upp í fyrravor.

Rekinn eftir afhroðið í kvöld
