Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.9.2025 | 16:32

Hvernig fékk Arnór númerið hjá besta leikmanni heims?

Arnór Sigurðsson fagnar marki með Malmö.
Arnór Sigurðsson fagnar marki með Malmö. Ljósmynd/Malmö

Arnór Sigurðsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, var spurður í viðtali við Sportbladet í Svíþjóð hver frægasti maðurinn í símaskránni hans væri.

Skagamaðurinn, sem leikur með Malmö í Svíþjóð, kom blaðamanni sænska miðilsins á óvart þegar svarið var Ousmane Dembélé, sem á mánudagskvöld var kjörinn besti leikmaður heims á Ballon d'Or-verðlaunaafhendingunni í París.

„Þetta gerðist þegar ég var í Rússlandi. Upp úr þurru byrjaði hann að fylgja mér á Instagram þegar ég var leikmaður CSKA Moskvu og hann var hjá Barcelona.

Við spjölluðum svo aðeins saman og hittumst. Það gengur mjög vel hjá honum og það er gaman að fylgjast með honum. Við erum samt ekki nánir vinir,“ sagði Arnór.

