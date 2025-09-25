Í Meistaradeildarhópi Liverpool eftir allt saman

Ítalski knattspyrnumaðurinn Federico Chiesa mun fá sæti í leikmannahópi Liverpool í Meistaradeild Evrópu eftir að hafa ekki verið valinn í upphaflega hópinn.
Meiðsli landa hans Giovanni Leoni eru vatn á myllu Chiesa þar sem reglur Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, kveða á um að meiðist leikmaður alvarlega innan fyrstu sex umferða deildarkeppni Meistaradeildarinnar megi velja annan leikmann í hans stað.
Það er einmitt tilfellið hjá Leoni sem sleit krossband í hné í sínum fyrsta leik fyrir Liverpool á þriðjudagskvöld og er tímabili hans því að öllum líkindum lokið.
Ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano greinir frá því á X-aðgangi sínum að Chiesa muni taka sæti sitt Leoni í Meistaradeildarhópi Liverpool.
Einungis einni umferð er lokið í deildarkeppninni og ofangreind regla því enn í fullu gildi.