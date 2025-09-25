Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.9.2025 | 11:22

Í Meistaradeildarhópi Liverpool eftir allt saman

Federico Chiesa hefur nýtt tækifæri sín vel með Liverpool á …
Federico Chiesa hefur nýtt tækifæri sín vel með Liverpool á tímabilinu og þeim gæti nú fjölgað enn frekar. AFP/Paul Ellis

Ítalski knattspyrnumaðurinn Federico Chiesa mun fá sæti í leikmannahópi Liverpool í Meistaradeild Evrópu eftir að hafa ekki verið valinn í upphaflega hópinn.

Meiðsli landa hans Giovanni Leoni eru vatn á myllu Chiesa þar sem reglur Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, kveða á um að meiðist leikmaður alvarlega innan fyrstu sex umferða deildarkeppni Meistaradeildarinnar megi velja annan leikmann í hans stað.

Liverpool vill miðvörðinn í janúar
Frétt af mbl.is

Liverpool vill miðvörðinn í janúar
Tímabilinu lokið um leið og það byrjaði
Frétt af mbl.is

Tímabilinu lokið um leið og það byrjaði

Það er einmitt tilfellið hjá Leoni sem sleit krossband í hné í sínum fyrsta leik fyrir Liverpool á þriðjudagskvöld og er tímabili hans því að öllum líkindum lokið.

Ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano greinir frá því á X-aðgangi sínum að Chiesa muni taka sæti sitt Leoni í Meistaradeildarhópi Liverpool.

Einungis einni umferð er lokið í deildarkeppninni og ofangreind regla því enn í fullu gildi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Alvotech hyggst reisa stórhýsi á Granda Aðeins breskir ríkisborgarar geti sótt bætur „Olía er bara staðreynd sem orkugjafi í heiminum“ Kristján Markús krefst sýknu
Fleira áhugavert
Orrustuþotur sendar á loft vegna rússneskra véla „Seðlabankinn verður að endurskoða hávaxtastefnuna“ 25 missa vinnuna hjá Norðuráli Hvarf fyrir fimm árum en náðist á mynd í Moskvu