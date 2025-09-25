Messi í stuði í nótt

Lionel Messi var í miklu stuði með félagi sínu Inter Miami í nótt þar sem hann skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í 4:0-sigri gegn New York City í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta.
Argentínumaðurinn hefur verið iðinn við kolann á tímabilinu og skorað 24 mörk í 23 leikjum. Með sigrinum tryggði Inter Miami sæti sitt í úrslitakeppninni, þó að liðið eigi enn fimm leiki eftir. Mörkin úr leiknum í nótt má sjá í myndskeiði hér að neðan.
Annar Argentínumaður, Baltasar Rodriguez, skoraði fyrsta markið eftir glæsilega sendingu Messi inn fyrir vörn New York. Messi bætti við forystu Inter Miami þegar hann lyfti glæsilega yfir markvörðinn eftir frábæra sendingu frá Spánverjanum Sergio Busquets, en þeir félagar léku lengi saman hjá spænska félaginu Barcelona.
Annar fyrrverandi liðsfélagi Messi hjá Barcelona, Úrúgvæinn Luis Suarez, bætti svo við þriðja markinu af vítapunktinum. Þetta var fyrsti leikur Suarez síðan 6. september. Suarez hrækti þá á starfsmann Seattle Sounders eftir úrslitaleik liðanna í deildabikarnum, en bann hans gildir aðeins í deildarbikarnum.
Messi gerði svo út um leikinn undir lok leiksins þegar hann lék fram hjá varnarmanni og skoraði í fjærhornið með hægri fæti, en Argentínumaðurinn knái er þekktari fyrir mörk sín með þeim vinstri.