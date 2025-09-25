Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.9.2025 | 11:00 | Uppfært 12:11

Messi í stuði í nótt

Messi lyftir boltanum smekklega yfir markvörð New York City.
Messi lyftir boltanum smekklega yfir markvörð New York City. AFP/Dustin Satloff

Lionel Messi var í miklu stuði með félagi sínu Inter Miami í nótt þar sem hann skoraði tvö mörk og lagði upp eitt í 4:0-sigri gegn New York City í bandarísku MLS-deildinni í fótbolta.

Argentínumaðurinn hefur verið iðinn við kolann á tímabilinu og skorað 24 mörk í 23 leikjum. Með sigrinum tryggði Inter Miami sæti sitt í úrslitakeppninni, þó að liðið eigi enn fimm leiki eftir. Mörkin úr leiknum í nótt má sjá í myndskeiði hér að neðan.

Annar Argentínumaður, Baltasar Rodriguez, skoraði fyrsta markið eftir glæsilega sendingu Messi inn fyrir vörn New York. Messi bætti við forystu Inter Miami þegar hann lyfti glæsilega yfir markvörðinn eftir frábæra sendingu frá Spánverjanum Sergio Busquets, en þeir félagar léku lengi saman hjá spænska félaginu Barcelona.

Annar fyrrverandi liðsfélagi Messi hjá Barcelona, Úrúgvæinn Luis Suarez, bætti svo við þriðja markinu af vítapunktinum. Þetta var fyrsti leikur Suarez síðan 6. september. Suarez hrækti þá á starfsmann Seattle Sounders eftir úrslitaleik liðanna í deildabikarnum, en bann hans gildir aðeins í deildarbikarnum.

Suárez í langt bann
Frétt af mbl.is

Suárez í langt bann

Messi gerði svo út um leikinn undir lok leiksins þegar hann lék fram hjá varnarmanni og skoraði í fjærhornið með hægri fæti, en Argentínumaðurinn knái er þekktari fyrir mörk sín með þeim vinstri.

 

mbl.is
Fleira áhugavert
„Olía er bara staðreynd sem orkugjafi í heiminum“ Kristján Markús krefst sýknu Hvarf fyrir fimm árum en náðist á mynd í Moskvu Alvotech hyggst reisa stórhýsi á Granda
Fleira áhugavert
Útsláttur í tengivirki olli rafmagnsleysinu Verðbólga eykst á milli mánaða „Menn voru bara lamdir fyrir framan okkur“ Selenskí ómyrkur í máli