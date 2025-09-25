Sævar skoraði gegn Hákoni og félögum

Franska liðið Lille bar sigurorð af Brann frá Noregi á heimavelli í 1. umferð í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld, 2:1.
Hákon Arnar Haraldsson var í byrjunarliði Lille í kvöld og var fyrirliði liðsins.
Sævar Atli Magnússon var í byrjunarliði Brann og skoraði mark liðsins á 59. mínútu er hann jafnaði í 1:1. Hann lék fyrstu 87. mínúturnar.
Eggert Aron Guðmundsson kom inn á hjá Brann á 55. mínútu en Freyr Alexandersson þjálfar Brann.
Hamza Igamane gerði fyrra mark Lille á 54. mínútu og Oliver Giroud sigurmarkið á 80. mínútu.