Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.9.2025 | 18:47

Sævar skoraði gegn Hákoni og félögum

Sævar Atli Magnússon fagnar marki sínu í kvöld.
Sævar Atli Magnússon fagnar marki sínu í kvöld. AFP/Sameer Al-Doumy

Franska liðið Lille bar sigurorð af Brann frá Noregi á heimavelli í 1. umferð í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta í kvöld, 2:1.

Hákon Arnar Haraldsson var í byrjunarliði Lille í kvöld og var fyrirliði liðsins.

Sævar Atli Magnússon var í byrjunarliði Brann og skoraði mark liðsins á 59. mínútu er hann jafnaði í 1:1. Hann lék fyrstu 87. mínúturnar.

Eggert Aron Guðmundsson kom inn á hjá Brann á 55. mínútu en Freyr Alexandersson þjálfar Brann.

Hamza Igamane gerði fyrra mark Lille á 54. mínútu og Oliver Giroud sigurmarkið á 80. mínútu.

mbl.is
