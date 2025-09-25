Saliba að framlengja við Arsenal

Franski varnarmaðurinn William Saliba er að framlengja samning sinn við enska félagið Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Samkvæmt David Ornstein, blaðamanni The Athletic, mun hann semja til ársins 2030 og skrifa undir á næstu dögum.
Saliba sem kom til Arsenal árið 2019 frá franska félaginu Saint-Étienne hefur verið lykilmaður í liði Arsenal og hefur verið orðaður við spænsku risanna í Real Madrid að undanförnu. Talið er að nýi samningurinn tryggi Saliba væna launahækkun.
Franski landsliðsmaðurinn sem er 24 ára lék fyrst með Arsenal árið 2022 og lék 51 leik í öllum keppnum á síðustu leiktíð en Arsenal endaði síðasta tímabil í 2. sæti ensku úrvalsdeildarinnar þriðja árið í röð. Saliba, sem á 28 landsleiki fyrir Frakka, sagði í viðtali fyrr á árinu að hann væri afar ánægður með að vera hjá Arsenal og að hann stefndi á að vinna marga titla með félaginu.