Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.9.2025 | 21:30

Sannfærandi Evrópusigur hjá Sverri – Villa vann

Sverrir Ingi Ingason og félagar fögnuðu sigri.
Sverrir Ingi Ingason og félagar fögnuðu sigri. Ljósmynd/Panathinaikos

Landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason og samherjar hans í Panathinaikos frá Grikklandi unnu öruggan útisigur á Young Boys frá Sviss, 4:1, í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld.

Sverrir lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Panathinaikos en leikurinn var liður í 1. umferð í deildarkeppninni.

Enska liðið Aston Villa vann nauman sigur á Bologna frá Ítalíu, 1:0, á heimavelli. John McGinn skoraði sigurmarkið á 13. mínútu.

Kolbeinn Birgir Finnsson var ekki í leikmannahópi hollenska liðsins Utrecht er liðið tapaði fyrir Lyon frá Frakklandi, 1:0, á heimavelli.

Önnur úrslit:
Rangers 0:1 Genk
Salzburg 0:1 Porto
Ferencváros 1:1 Viktoria Plzen
Stuttgart 2:1 Celta

mbl.is
Fleira áhugavert
Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Vopnakapphlaup í Evrópu til að stöðva dróna Orrustuþotur sendar á loft vegna rússneskra véla Selenskí ómyrkur í máli
Fleira áhugavert
Veðmálasíður hafi áhrif á úrslit í yngri flokkum „Seðlabankinn verður að endurskoða hávaxtastefnuna“ Ferðir þriggja skipa vekja grunsemdir í Danmörku Víkingur valinn í hóp þeirra bestu