Sannfærandi Evrópusigur hjá Sverri – Villa vann

Landsliðsmaðurinn Sverrir Ingi Ingason og samherjar hans í Panathinaikos frá Grikklandi unnu öruggan útisigur á Young Boys frá Sviss, 4:1, í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld.
Sverrir lék allan leikinn í hjarta varnarinnar hjá Panathinaikos en leikurinn var liður í 1. umferð í deildarkeppninni.
Enska liðið Aston Villa vann nauman sigur á Bologna frá Ítalíu, 1:0, á heimavelli. John McGinn skoraði sigurmarkið á 13. mínútu.
Kolbeinn Birgir Finnsson var ekki í leikmannahópi hollenska liðsins Utrecht er liðið tapaði fyrir Lyon frá Frakklandi, 1:0, á heimavelli.
Önnur úrslit:
Rangers 0:1 Genk
Salzburg 0:1 Porto
Ferencváros 1:1 Viktoria Plzen
Stuttgart 2:1 Celta