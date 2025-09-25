Snýst um það að halda haus

Hákon Rafn Valdimarsson er á sínu öðru tímabili hjá enska knattspyrnufélaginu Brentford en hann gekk til liðs við úrvalsdeildarfélagið í janúar árið 2024 frá Elfsborg í Svíþjóð.
Hákon, sem er 23 ára gamall, er uppalinn hjá Gróttu á Seltjarnarnesi og sló í gegn með liðinu í efstu deild tímabilið 2020.
Hann var svo seldur til Elfsborg um mitt sumar árið 2021 þar sem hann var meðal annars valinn besti markvörður sænsku úrvalsdeildarinnar tímabilið 2023 en Elfsborg hafnaði þá í öðru sætinu á eftir Malmö.
Brentford borgaði Elfsborg 2,6 milljónir punda fyrir landsliðsmarkvörðinn en það samsvarar um 424 milljónum íslenskra króna á gengi dagsins í dag.
