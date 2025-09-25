Íþróttir | Fótbolti | mbl | 25.9.2025 | 13:10

Starfsmaður FotMob skoraði í bikarnum

Starfsmaður knattspyrnuvefsins vinsæla FotMob lét ekki sitt eftir liggja á vellinum þegar hann skoraði tvennu fyrir D-deildar lið Bjarg í gífurlega óvæntum 6:1-sigri á B-deildar liðið Stabæk í norsku bikarkeppninni í vikunni.

Axel Ahlander gerði sér lítið fyrir og skoraði tvö mörk ásamt því að leggja upp annað fyrir sína menn í Bjarg, en Stabæk, sem varð Noregsmeistari árið 2008, má muna sinn fífil fegurri.

FotMob vakti athygli á því að auk þess að vera tæknimaður hjá fyrirtækinu sem hefur veg og vanda af vefnum vinsæla væri Ahlander sjálfur liðtækur á knattspyrnuvellinum.

mbl.is
