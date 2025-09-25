„Stjörnumiðjumaðurinn“ snýr til baka

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta Mikael Neville Anderson hefur glímt við smávægileg meiðsli að undanförnu, en er á góðri leið með að verða leikfær aftur.
Mikael gekk til liðs við sænska úrvalsdeildarliðið Djurgården frá AGF í sumar. Þjálfari Djurgården, Finninn Jani Honkavaara, gerir ráð fyrir að hann spili á mánudaginn gegn Sirius en það er sænski miðillinn fotbolldirekt sem greinir frá.
„Stjörnumiðjumaðurinn“, eins og hann er nefndur í grein sænska miðilsins, missti af síðasta leik Djurgården gegn Malmö vegna leikbanns, þar sem Djurgården vann frækinn 1:0 útisigur með marki August Priske undir lok leiksins.
Mikael hefur misst af æfingum liðsins það sem af er vikunni, mun æfa með liðinu um helgina og verður líklega leikfær í næsta leik gegn Sirius á mánudag.
„Að sjálfsögðu er alltaf ákveðin áhætta sem fylgir. Eins og staðan er núna lítur út fyrir að hann geti spilað, en við munum samt ekki taka neina óþarfa áhættu. Ég myndi segja að það væru 95 prósent líkur á að hann geti spilað,“ sagði Jani Honkavaara.