Ákærður fyrir fjölmörg brot gegn börnum

Danski knattspyrnumaðurinn Patrick Da Silva hefur verið ákærður í heimalandinu fyrir fjölmörg brot gegn börnum.
Hann lék síðast með KÍ frá Klaksvík í Færeyjum en hefur einnig leikið með Lyngby, Roskilde, Nordsjælland, Randers og Bröndby í heimalandinu. Hann var rekinn frá KÍ á síðasta ári.
Á meðal brota sem Da Silva er ákærður fyrir er nauðgun, dreifing barnaníðsefnis, tilraun til samneytis við barn undir 15 ára aldri gegn greiðslu og tilraun til að tæla að minnsta kosti tólf stúlkur á aldrinum 9-14 ára.
Hann var dæmdur í skilorðsbundið fangelsi árið 2021 fyrir kynferðislega áreitni í garð tveggja stúlkna, önnur var 14 ára og hin 13 ára. Da Silva er sjálfur þrítugur.