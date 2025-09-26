Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.9.2025 | 9:05

Einn sá sigursælasti leggur skóna á hilluna

Sergio Busquets og Lionel Messi, leikmenn Inter Miami.
Sergio Busquets og Lionel Messi, leikmenn Inter Miami. AFP/Megan Briggs

Spænski knattspyrnumaðurinn Sergio Busquets, miðjumaður Inter Miami í Bandaríkjunum, hefur tilkynnt að skórnir fari á hilluna að loknu yfirstandandi tímabili MLS-deildarinnar í desember.

Hann tilkynnti um ákvörðun sína á samfélagsmiðlum og sagðist í myndskeiði skilja hamingjusamur við knattspyrnuna.

Busquets, sem er 37 ára, er einn af sigursælustu knattspyrnumönnum sögunnar en hann vann alls 32 stóra titla með Barcelona, þar á meðal Meistaradeild Evrópu þrisvar og spænsku 1. deildina níu sinnum.

Einnig var Busquets lykilmaður hjá spænska landsliðinu um langt árabil og varð heimsmeistari með liðinu árið 2010 og Evrópumeistari 2012.

