Einn sá sigursælasti leggur skóna á hilluna

Spænski knattspyrnumaðurinn Sergio Busquets, miðjumaður Inter Miami í Bandaríkjunum, hefur tilkynnt að skórnir fari á hilluna að loknu yfirstandandi tímabili MLS-deildarinnar í desember.
Hann tilkynnti um ákvörðun sína á samfélagsmiðlum og sagðist í myndskeiði skilja hamingjusamur við knattspyrnuna.
Busquets, sem er 37 ára, er einn af sigursælustu knattspyrnumönnum sögunnar en hann vann alls 32 stóra titla með Barcelona, þar á meðal Meistaradeild Evrópu þrisvar og spænsku 1. deildina níu sinnum.
Einnig var Busquets lykilmaður hjá spænska landsliðinu um langt árabil og varð heimsmeistari með liðinu árið 2010 og Evrópumeistari 2012.