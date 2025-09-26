Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.9.2025 | 9:26

Fyrrverandi stjóri United á sjúkrahúsi

Ralf Rangnick er landsliðsþjálfari Austurríkis.
Ralf Rangnick er landsliðsþjálfari Austurríkis. AFP/Georg Hochmuth

Þýski knattspyrnuþjálfarinn Ralf Rangnick dvelur nú á sjúkrahúsi eftir að upp kom alvarleg bakteríusýking í fæti hans.

Þýski miðillinn Bild greinir frá því að Rangnick, sem er nú landsliðsþjálfari karlaliðs Austurríkis og var áður bráðabirgðastjóri Manchester United, hafi gengist undir skurðaðgerð á fæti í síðustu viku.

Aðgerðin sjálf er ekki ástæðan fyrir legu hans á sjúkrahúsi heldur bakteríusýking í kjölfarið, sem var orðin svo slæm að leggja þurfti Rangnick inn.

Þarf hann að dvelja á sjúkrahúsi að minnsta kosti þar til í næstu. Þrátt fyrir það býst austurríska knattspyrnusambandið við því að Rangnick verði klár í slaginn og geti stýrt landsliðinu í næsta landsleikjaglugga.

Þar á Austurríki leiki gegn San Marínó og Rúmeníu í undankeppni HM 2026 en sá fyrri fer fram 9. október.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sex ára leit bar loks árangur Veðmálasíður hafi áhrif á úrslit í yngri flokkum Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Ferðamenn hundsa rautt viðvörunarljós
Fleira áhugavert
Víkingur valinn í hóp þeirra bestu Fékk ekki að ráða hvað yrði gert við eigið hús Rússland hafnar „fáránlegum ásökunum“ Ferðamenn hundsa rautt viðvörunarljós