Skórnir á hilluna hjá Hollendingnum

Knattspyrnumaðurinn Jeffrey Bruma hefur lagt skóna á hilluna en hann er 33 ára gamall Hollendingur.
Hann lék síðast með RKC Waalwijk í heimalandinu árið 2024 en hefur einnig leikið með Heerenveen, Kasimpasa, Wolfsburg, Mainz, Schalke 04, Hamburg, PSV Eindhoven og Chelsea.
Hann fór ungur að árum til Chelsea árið 2009 en lék aðeins fjóra deildarleiki með liðinu á sex árum. Besti tími ferilsins kom hjá PSV í heimalandinu, þar sem hann var lykilmaður frá 2013 til 2016.
Bruma lék 25 leiki fyrir hollenska landsliðið og skoraði í þeim eitt mark.