„Þjáist þegar ég sé börn þjást“

Gianni Infantino, forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA, hlaut viðurkenningu á alþjóðlegum borgaraverðlaunum NATO í New York í vikunni og kallaði þar eftir heimsfriði.
Fjöldi æðstu leiðtoga heimsins voru viðstaddir verðlaunaafhendinguna þar sem Infantino hélt tölu.
„Lof mér að enda á ákalli. Ég er einföld knattspyrnu manneskja og í þessu herbergi er að finna marga leiðtoga heimsins, í stjórnmálum og hagfræði. Þess vegna er ákall mitt til allra þeirra sem elska knattspyrnu mjög einfalt.
Við vitum öll að við búum því miður í veröld sem skiptist í fylkingar. Þetta er árásargjörn og flókin veröld. Eins og þið öll þjáist ég þegar ég sé börn þjást. Ég græt þegar ég sé grátandi mæður hvort sem það er á Gasa, Úkraínu, Súdan, Líbýu eða hvar sem er.
Það eru átök í 80 löndum. Við þjáumst öll þegar við sjáum hvað er að eiga sér stað. Ég trúi því að fólk sé í grunninn gott en ekki vont. Við þurfum að hafa trú á okkur sjálfum. Kæru leiðtogar, við trúum á ykkur.
Við þurfum á heimsfriði að halda. Hvernig áorkum við því? Ef ég vissi það hefði ég komið því á fót fyrir löngu síðan. Ég veit það ekki. En leyndarmálið á bak við það eins og í öllu öðru í lífinu er að trúa á það og vinna að því. Vinnum meira að því að koma fólki saman,“ sagði hann.