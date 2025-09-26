Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.9.2025 | 19:50

Þjálfari Íslendinganna rekinn

Daníel Tristan Guðjohnsen fær nýjan þjálfara.
Daníel Tristan Guðjohnsen fær nýjan þjálfara. Ljósmynd/Alex Nicodim

Forráðamenn sænska meistaraliðsins Malmö hafa rekið Henrik Rydström úr starfi þrátt fyrir að hann hafi gert liðið að sænskum meistara tvö ár í röð.

Yfirstandandi tímabil hefur ekki verið eins gott hjá Malmö og er liðið í sjötta sæti sænsku úrvalsdeildarinnar, átján stigum á eftir toppliði Mjällby.

Malmö tapaði fyrir Ludogorest frá Búlgaríu, 2:1, á heimavelli í fyrstu umferðinni í deildarkeppni Evrópudeildarinnar í fyrrakvöld og var það síðasti leikur liðsins undir stjórn Rydström.

Daníel Tristan Guðjohnsen og Arnór Sigurðsson leika báðir með liðinu.

