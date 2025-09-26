Íþróttir | Fótbolti | mbl | 26.9.2025 | 11:37 | Uppfært 11:52

Trump segist munu fikta í HM ef með þarf

Donald Trump sat fyrir svörum á skrifstofu sinni í Hvíta …
Donald Trump sat fyrir svörum á skrifstofu sinni í Hvíta húsinu. AFP/Saul Loeb

Donald Trump Bandaríkjaforseti

James Comey á fundi þingnefndar árið 2017.

Comey ákærður en segist ekki hræddur

Donald Trump Bandaríkjaforseti segist munu færa leiki á HM 2026 í knattspyrnu meti hann það sem svo að bandarísku borgirnar sem leikirnir fara fram í séu ekki öruggar.

HM fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og fara flestir leikirnir fram í Bandaríkjunum, eða 78 af 104, í 11 borgum í landinu.

„Þær verða öruggar fyrir HM. Ef ég tel að þær verði ekki öruggar færum við leikina til annarrar borgar,“ sagði Trump við fréttamenn á skrifstofu sinni í Hvíta húsinu.

Ekki liggur ljóst fyrir hvort Trump hafi yfir höfuð vald til þess að gera slíkar breytingar en hann á þó í góðu sambandi við Gianni Infantino, forseta Alþjóðaknattspyrnusambandsins FIFA, sem fer með framkvæmdavald á heimsmeistaramótinu.

„Færum þá aðeins til“

Ákveði Trump að gera slíkar breytingar skapar það mikil vandræði fyrir skipuleggjendur, sér í lagi ef þær verða gerðar stuttu fyrir mót enda ekki hlaupið að því að færa stóra leiki á milli borga og finna þeim nýjan samastað á heimsmeistaramóti.

Borgirnar 11 sem um ræðir eru Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Fíladelfía, San Francisco og Seattle.

Repúblikaninn Trump var sérstaklega spurður út í Seattle og San Francisco, sem eru báðar undir stjórn demókrata. Sex leikir munu fara fram í hvorri þeirra á HM.

Trump nefndi þá einnig Los Angeles, sem er sömuleiðis undir stjórn demókrata og fara átta leikir fram þar í borg.

„Ef við teljum að einhver þessara borga verði smávegis hættuleg fyrir HM, eða fyrir Ólympíuleikana, en fyrir HM sérstaklega því þeir eru að spila í svo mörgum borgum, leyfum við þeim ekki að halda leiki. Við færum þá aðeins til,“ sagði Bandaríkjaforsetinn.

Donald Trump Bandaríkjaforseti

James Comey á fundi þingnefndar árið 2017.

Comey ákærður en segist ekki hræddur

