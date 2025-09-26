Tvöfaldur skellur fyrir Barcelona

Spænska stórliðið Barcelona varð fyrir áfalli í dag þegar í ljós kom að tveir lykilmenn verða frá keppni næstu vikurnar vegna meiðsla.
Markvörðurinn Joan García verður frá næstu fjórar til sex vikur vegna hnémeiðsla en hann hefur leikið vel með Barcelona í upphafi tímabils.
Þá verður Raphinha frá næstu þrjár vikurnar eða svo vegna meiðsla í læri. Brasilíumaðurinn var einn allra besti leikmaður heims á síðasta tímabili og er lykilmaður hjá Börsungum.
Missa þeir báðir m.a. af stórleik Barcelona við Evrópumeistara París SG í Meistaradeildinni.