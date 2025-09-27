Dortmund í öðru sæti eftir sigur

Borussia Dortmund vann sterkan útisigur á Mainz í efstu deild þýska fótboltans í dag, 2:0.
Þetta var fjórði sigur Dortmund í fyrstu fimm umferðunum og situr liðið nú í 2. sæti deildarinnar með 13 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Bayern München.
Daniel Svensson og Karim Adeyemi skoruðu mörk Dortmund í dag og þá fékk Robin Zentner, leikmaður Mainz, rautt spjald á 67. mínútu.
RB Leipzig heldur velgengni sinni áfram en liðið vann sterkan útisigur á Wolfsburg í dag en Johan Bakayoko skoraði eina mark leiksins á 8. mínútu.
Christoph Baumgartner klúðraði vítaspyrnu fyrir RB Leipzig á 90. mínútu en það kom ekki að sök og Leipzig situr í 3. sæti deildarinnar með 12 stig að loknum fimm umferðum.
Þá vann Heidenheim heimasigur á Augsburg, 2:1, og Bayer Leverkusen vann útisigur gegn St. Pauli, 2:1.