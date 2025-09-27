Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, gat ekki hætt að hrósa fyrrverandi leikmanni sínum Kyle Walker á blaðamannafundi fyrir leik City gegn Burnley í 6. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Guardiola var spurður út í það hvernig það yrði að mæta Walker og hélt því fram að Kyle Walker væri með bestu leikmönnum allra tíma.
Walker spilaði með City frá árinu 2017 og vann 18 titla með liðinu, þar af sex úrvalsdeildartitla og Meistaradeildartitill. Auk þess varð Walker fyrirliði City árið 2023.
Walker er 35 ára gamall og gekk í raðir Burnley í sumar og mun mæta sínum gömlu félögum í fyrsta sinn síðan 2017 er hann spilaði með Tottenham klukkan 14:00 í dag.