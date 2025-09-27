Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.9.2025 | 13:45

Guardiola: "Hann er einn sá besti allra tíma"

Guardiola segir Walker vera einn besta leikmanna allra tíma
Guardiola segir Walker vera einn besta leikmanna allra tíma AFP/Glyn Kirk

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, gat ekki hætt að hrósa fyrrverandi leikmanni sínum Kyle Walker á blaðamannafundi fyrir leik City gegn Burnley í 6. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.

Guardiola var spurður út í það hvernig það yrði að mæta Walker og hélt því fram að Kyle Walker væri með bestu leikmönnum allra tíma. 

Walker spilaði með City frá árinu 2017 og vann 18 titla með liðinu, þar af sex úrvalsdeildartitla og Meistaradeildartitill. Auk þess varð Walker fyrirliði City árið 2023.

Walker er 35 ára gamall og gekk í raðir Burnley í sumar og mun mæta sínum gömlu félögum í fyrsta sinn síðan 2017 er hann spilaði með Tottenham klukkan 14:00 í dag.



mbl.is
Fleira áhugavert
Ýtt út í að gera bíómyndir „Það er galið að barnið mitt sé dáið“ Gufunesmálið: Þyngstu dómar 17 ár Minn mesti harmur í lífinu
Fleira áhugavert
428 sérfræðingar í mat og snyrtingu á fimm árum Borgin valdi að auka umferðartafir Ræddu ný líftæknilyf við Alzheimer „Það er galið að barnið mitt sé dáið“