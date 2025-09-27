Íþróttir | Fótbolti | mbl | 27.9.2025 | 10:30 | Uppfært 12:08

Kane fljótastur á þessari öld

Kane skoraði sitt 100. mark fyrir Bayern í gærkvöldi.
Enski framherjinn Harry Kane skoraði sitt 100. mark fyrir Bayern München í gærkvöldi er Bayern sigraði Werder Bremen, 4:0, í þýsku 1. deildinni.

Kane hefur aðeins spilað 104 leiki með Bayern München og er því fljótasti leikmaðurinn á þessari öld að skora 100 mörk í bestu deildum Evrópu.

Það var Cristiano Ronaldo sem setti metið á sínum tíma með Juventus, er hann gerði það eftir 105 leiki en Erling Braut Haaland jafnaði met Portúgalans á síðustu leiktíð.

Kane á að baki 430 leiki með Tottenham þar sem hann skoraði 285 mörk og er næstmarkahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, á eftir Alan Shearer.

Kane skrifaði undir fjögurra ára samning árið 2023 við Bayern en hefur verið orðaður við Tottenham og Manchester United, en segist ætla að klára samninginn í Þýskalandi áður en hann heldur aftur til Englands.

 

