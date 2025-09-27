Markasúpa í Madrid

Atlético Madrid burstaði nágranna sína Real Madrid, 5:2, í 7. umferð spænsku 1. deildarinnar í knattspyrnu karla í dag.
Atlético var ekki lengi að komast í forystu. Á 18. mínútu fengu heimamenn aukaspyrnu rétt fyrir utan teig. Boltinn fór fyrir markið og á Robin Le Normand sem skallaði boltann í netið úr þröngu færi, 1:0.
Kylian Mbappé jafnaði metin á 25. mínútu þegar hann slapp í gegnum vörn Atlético. Þá var hann einn á móti marki og kom boltanum í hornið niðri, 1:1.
Stuttu seinna kom Arda Güler Real yfir á 36. mínútu þegar hann fékk sendingu frá Vinicious Junior inni í teig og kom boltanum í netið, 1:2.
Rétt fyrir lok fyrri hálfleiks kom fyrirgjöf inn í teiginn þar sem Alexander Sorloth skallaði boltann í netið úr þröngu færi og var staðan því jöfn í hálfleik, 2:2.
Í seinni hálfleik gaf Atético í og á 50. mínútu braut Güler af sér inni í teig og dómari leiksins benti á punktinn.
Julian Alvárez tók vítið og skoraði af öryggi, 3:2.
Ekki varð þetta betra fyrir þá hvítklæddu því á 63. mínútu fengu Atético aukaspyrnu rétt fyrir utan teig. Aftur var það Alvárez sem tók spyrnuna sem þrumaði boltanum í netið, 4:2.
Vont varð verra því á þriðju mínútu uppbótartíma kom boltinn fyrir Antoine Griezman inni í teig Real Madrid. Hann þakkaði fyrir sig og skoraði örugglega í mark Real Madrid og gulltryggði Atético sigurinn, 5:2.
Þetta var fyrsti tapleikur Real á tímabilinu, sem er í 1. sæti deildarinnar með 18 stig, en Atético er nú í 4. sæti með 12 stig.