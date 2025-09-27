Rúnar skrifar undir tveggja ára samning

Rúnar Kristinsson skrifaði undir nýjan tveggja ára samning við knattspyrnufélagið Fram í hádeginu í dag.
Samningurinn gildir til ársins 2027 með möguleika á einu auka ári.
Rúnar, sem er 56 ára gamall tók við þjálfun Framliðsins í árslok 2023 er hann kom frá KR þar sem hann hafði verið frá árinu 2017, og áður frá 2010 til 2014. Þar stýrði hann KR til sigurs í efstu deild karla árið 2019 er KR vann 19 leiki og tapaði aðeins tveimur en KR varð einnig Íslandsmeistari undir hans stjórn árin 2011 og 2013 og bikarmeistari 2011, 2012 og 2014.
Þá þjálfaði Rúnar lið Lilleström í Noregi árin 2015 og 2016 og Lokeren í Belgíu tímabilið 2016-2017.
Fram er í dag í efri hluta Bestu deildarinnar með 29 stig sem er besti árangur félagsins frá því það fór upp um deild árið 2021.
Rúnar og lærisveinar hans mæta Val annað kvöld í 24. umferð Bestu deildar karla.