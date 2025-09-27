Sveinn skoraði í dramatísku jafntefli

Sveinn Aron Guðjohnsen hóf endurkomu Sarpsborg þegar liðið náði jafntefli gegn Viking í efstu deild norska fótboltans í dag en leiknum lauk með sex marka jafntefli, 3:3.
Staðan var 1:3 í hálfleik fyrir Viking en á 56. mínútu leiksins kom Sveinn Aron inn á. Hann hóf endurkomu Sarpsborg þegar hann skoraði á áttundu mínútu uppbótartímans. Það var síðan Michael Opoku sem jafnaði mínútu síðar og tryggði Sarpsborg hádramatískt stig.
Hilmir Rafn Mikaelsson sat allan tímann á varamannabekk Viking.
Eftir leikinn er Sarpsborg í 9. sæti deildarinnar með 29 stig en Viking er á toppnum með 50 stig.