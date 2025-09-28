Barcelona á toppnum

Topplið Barcelona sigraði Real Sociedad í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni á heimavelli í dag.
Orri Steinn Óskarsson var ekki með Real Sociedad í dag vegna meiðsla. Liðið er í 17. sæti með fimm stig eftir sjö umferðir. Barcelona er á toppi deildarinnar með 19 stig, einu stigi á undan Real Madrid.
Álvaro Odriozola kom gestunum yfir á 31. mínútu með marki af stuttu færi en Jules Koundé jafnaði metin á 43. mínútu með skallamarki eftir hornspyrnu sem Marcus Rashford tók.
Sigurmark Barcelona skoraði Robert Lewandowski á 59. mínútu með skallamarki eftir stoðsendingu frá Lamine Yamal.