Barcelona á toppnum

Robert Lewandowski sem skoraði sigurmarkið til hægri og Lamine Yamal …
Robert Lewandowski sem skoraði sigurmarkið til hægri og Lamine Yamal sem lagði markið upp. AFP/Josep Lago

Topplið Barcelona sigraði Real Sociedad í 1. deild karla í knattspyrnu á Spáni á heimavelli í dag.

Orri Steinn Óskarsson var ekki með Real Sociedad í dag vegna meiðsla. Liðið er í 17. sæti með fimm stig eftir sjö umferðir. Barcelona er á toppi deildarinnar með 19 stig, einu stigi á undan Real Madrid.

Álvaro Odriozola kom gestunum yfir á 31. mínútu með marki af stuttu færi en Jules Koundé jafnaði metin á 43. mínútu með skallamarki eftir hornspyrnu sem Marcus Rashford tók.

Sigurmark Barcelona skoraði Robert Lewandowski á 59. mínútu með skallamarki eftir stoðsendingu frá Lamine Yamal.

