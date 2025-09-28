María skoraði í svekkjandi tapi

Linköping sótti Djurgården heim í efstu deild sænska kvennafótboltans í dag og lauk leiknum með sigri heimakvenna, 3:2.
María Catharina Gros Ólafsdóttir skoraði annað mark Linköping í dag og minnkaði muninn í 2:3 á 75. mínútu leiksins. Þetta var sjötta mark Maríu á tímabilinu fyrir Linköping.
Eftir leikinn er Linköping í 13. og næst neðsta sæti deildarinnar með 12 stig eftir 20 leiki. Liðið er í fallsæti og er sex stigum frá Rosengard sem er sæti ofar í umspilssæti um að halda sæti sínu í deildinni.