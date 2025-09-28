Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.9.2025 | 15:38

María skoraði í svekkjandi tapi

María Catharina Ólafsdóttir Gros í leik með Þór/KA á sínum …
María Catharina Ólafsdóttir Gros í leik með Þór/KA á sínum tíma. Ljósmynd/Þórir Tryggvason

Linköping sótti Djurgården heim í efstu deild sænska kvennafótboltans í dag og lauk leiknum með sigri heimakvenna, 3:2.

María Catharina Gros Ólafsdóttir skoraði annað mark Linköping í dag og minnkaði muninn í 2:3 á 75. mínútu leiksins. Þetta var sjötta mark Maríu á tímabilinu fyrir Linköping.

Eftir leikinn er Linköping í 13. og næst neðsta sæti deildarinnar með 12 stig eftir 20 leiki. Liðið er í fallsæti og er sex stigum frá Rosengard sem er sæti ofar í umspilssæti um að halda sæti sínu í deildinni.

