Sædís og Arna í úrslit á kostnað Diljár

Sædís Rún Heiðarsdóttir, Arna Eiríksdóttir og stöllur í Vålerenga eru komnar í úrslit í norsku bikarkeppni kvenna í knattspyrnu eftir 2:1-sigur á Brann í undanúrslitum í dag.
Staðan var markalaus í hálfleik en landsliðskonan Diljá Ýr Zomers kom Brann yfir á 48. mínútu.
Á 70. mínútu jafnaði Vålerenga og níu mínútum seinna komst liðið yfir með marki úr vítaspyrnu og leikurinn endaði 2:1.
Sædís spilaði 69 mínútur og Arna kom inn á undir lok leiks. Diljá Ýr spilaði 73 mínútur.
https://www.mbl.is/sport/fotbolti/2025/09/21/skoradi_i_sigri_vaalerenga/