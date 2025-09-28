Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.9.2025 | 16:10

Sædís og Arna í úrslit á kostnað Diljár

Sædís Rún Heiðarsdóttir.
Sædís Rún Heiðarsdóttir. Ljósmynd/Jon Forberg

Sædís Rún Heiðarsdóttir, Arna Eiríksdóttir og stöllur í Vålerenga eru komnar í úrslit í norsku bikarkeppni kvenna í knattspyrnu eftir 2:1-sigur á Brann í undanúrslitum í dag.

Staðan var markalaus í hálfleik en landsliðskonan Diljá Ýr Zomers kom Brann yfir á 48. mínútu.

Á 70. mínútu jafnaði Vålerenga og níu mínútum seinna komst liðið yfir með marki úr vítaspyrnu og leikurinn endaði 2:1.

Sædís spilaði 69 mínútur og Arna kom inn á undir lok leiks. Diljá Ýr spilaði 73 mínútur.

