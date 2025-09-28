Íþróttir | Fótbolti | mbl | 28.9.2025 | 13:10 | Uppfært 13:57

Sandra skoraði tvö í bikarnum

Sandra María Jessen fer vel af stað í Þýskalandi. Ljósmynd/Jon Forberg

Sandra María Jessen heldur áfram að gera það gott með liði Kölnar í Þýskalandi en hún skoraði tvívegis þegar lið hennar vann sannfærandi sigur á Warbeyen í 32-liða úrslitum þýska bikarsins, 6:0.

Sandra byrjaði leikinn fyrir Köln og spilaði frammi. Hún skoraði fjórða og fimmta mark síns liðs á 62. og 79. mínútu leiksins.

Þetta er annar leikurinn í röð sem Sandra skorar tvö mörk fyrir Köln en hún gerði einnig bæði mörk liðsins í sterkum sigri á Essen á dögunum.

Þá kom Ingibjörg Sigurðardóttir inn á í hálfleik þegar lið hennar Freiburg vann sannfærandi sigur á Hannover, 4:0.

