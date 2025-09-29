Íþróttir | Fótbolti | mbl | 29.9.2025 | 10:06 | Uppfært 10:21

Jürgen Klopp efstur á óskalistanum

Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. AFP/Roslan Rahman

Þýski knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp er efstur á óskalista forráðamanna sádiarabíska félagsins Al Ittihad.

Það er sádiarabíski miðillinn Al Riyadhiah sem greinir frá þessu en Klopp, sem er 58 ára gamall, stýrði síðast Liverpool í ensku úrvalsdeildinni en lét af störfum eftir tímabilið 2023-24.

Hann er núna yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull-samsteypunni og hefur gegnt starfinu frá því í október á síðasta ári.

Al Ittihad er í þjálfaraleit eftir að Laurent Blanc var rekinn frá félaginu en liðið er í þriðja sæti efstu deildar Sádi-Arabíu með níu stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar.

