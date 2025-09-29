Jürgen Klopp efstur á óskalistanum

Þýski knattspyrnustjórinn Jürgen Klopp er efstur á óskalista forráðamanna sádiarabíska félagsins Al Ittihad.
Það er sádiarabíski miðillinn Al Riyadhiah sem greinir frá þessu en Klopp, sem er 58 ára gamall, stýrði síðast Liverpool í ensku úrvalsdeildinni en lét af störfum eftir tímabilið 2023-24.
Hann er núna yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull-samsteypunni og hefur gegnt starfinu frá því í október á síðasta ári.
Al Ittihad er í þjálfaraleit eftir að Laurent Blanc var rekinn frá félaginu en liðið er í þriðja sæti efstu deildar Sádi-Arabíu með níu stig eftir fyrstu fjórar umferðirnar.